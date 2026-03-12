Parco Giochi del Facsal sabato 14 marzo la riapertura al pubblico

Il parco giochi del Facsal riaprirà al pubblico sabato 14 marzo. La riapertura avverrà dopo le operazioni di pulizia che saranno eseguite da Iren nella giornata di venerdì 13 marzo. Il campo giochi sarà accessibile a partire dalla mattina di sabato, dopo aver concluso le operazioni di manutenzione. La struttura tornerà a essere disponibile per i visitatori.

Sarà aperto dalla mattina di sabato 14 marzo, dopo le operazioni di pulizia che Iren eseguirà nella giornata di venerdì 13, il campo giochi sul Pubblico Passeggio. «È stato inoltre piantumato un nuovo albero in una buca di impianto preesistente – precisa il Comune - e si è provveduto alla sistemazione di tavoli e sedie sotto il gazebo, coperto con un telo ombreggiante».

