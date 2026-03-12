Paralimpiadi Milano Cortina 2026 argento per Chiara Mazzel nel gigante vision impaired

Durante le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, Chiara Mazzel ha conquistato la medaglia d’argento nel gigante vision impaired, portando a casa la sua quarta medaglia consecutiva ai Giochi paralimpici. La sportiva ha gareggiato nello slalom gigante accompagnata dalla guida Fabrizio Casal, ottenendo il piazzamento di rilievo.

L'azzurra conquista la quarta medaglia consecutiva ai Giochi paralimpici nello slalom gigante con la guida Fabrizio Casal. Oro all'austriaca Veronika Aigner, bronzo alla connazionale Elina Stary. Nuova medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Chiara Mazzel ha conquistato la medaglia d'argento nello slalom gigante femminile vision impaired, confermandosi tra le protagoniste della disciplina. Per l'atleta azzurra si tratta della quarta medaglia consecutiva, ottenuta questa volta con Fabrizio Casal nel ruolo di guida.

