Mugler Small Denim Spiral Curve | Design Materiali e Stile
Il Mugler Small Denim Spiral Curve è un accessorio di moda che combina un design originale con materiali di qualità. Realizzato in denim, presenta un motivo a spirale che ne valorizza lo stile distintivo. L'articolo si distingue per le caratteristiche estetiche e funzionali, offrendo un esempio di come il marchio interpreti il tema dell’abbigliamento accessorio. La descrizione include anche una nota di trasparenza riguardante i link di affiliazione.
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La sinuosità del Denim: come la ‘Spiral Curve’ ridefinisce l’iconico stile Mugler. La borsa a spalla ‘small denim spiral curve 01’ si impone come un manifesto di design dove la rigidità strutturale della pelle incontra la flessibilità organica del tessuto in denim. La forma ondulata e sinuosa, chiaramente visibile nelle immagini ufficiali, rappresenta una rottura deliberata rispetto alle geometrie classiche delle borse da tracolla tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
