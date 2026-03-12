Secondo le ultime indiscrezioni, il mercato dell’Inter si concentra sulla porta e la squadra avrebbe una preferenza ben precisa. Tuttavia, il nome scelto non sarebbe Vicario. La redazione aggiorna costantemente sulle novità riguardanti i nerazzurri e le loro mosse sul mercato. Restano da seguire eventuali sviluppi e eventuali conferme ufficiali.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri avrebbero una preferenza per la porta! Non è Vicario. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il panorama del calciomercato nerazzurro si preannuncia infuocato in vista della prossima sessione estiva. La dirigenza di viale della Liberazione è già al lavoro per gestire una fase di profondo rinnovamento della rosa, poiché diversi calciatori a fine contratto lasceranno l’Inter al termine dell’attuale stagione. Tra i partenti più illustri figura Yann Sommer, l’esperto portiere svizzero classe 1988, noto per la sua reattività e grande affidabilità tra i pali, che concluderà a giugno la sua avventura a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, i nerazzurri avrebbero una preferenza per la porta! Non è Vicario…

Articoli correlati

Mercato Inter, Marotta e Ausilio rompono gli indugi! Vicario obiettivo numero uno per la porta. E Martinez…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri rompono gli indugi: il preferito per la porta in vista della prossima stagione è Vicario.

Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero. Vicario? Lui ha aperto ai nerazzurri ma…»di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Romano, sul suo canale Youtube, ha parlato così delle voci che vorrebbero i nerazzurri su Alisson del...

Mercato Inter, Liverpool su Dumfries: possibile derby con la Juventus per Norton-Cuffy

Contenuti e approfondimenti su Mercato Inter

Temi più discussi: Inter, Palestra rimane il preferito per la destra. Ma può spuntare un nome a sorpresa; Tudor, il disastro Champions è un assist all'Inter: sì di Vicario ai nerazzurri. Ma c'è un'alternativa...; Stankovic lancia altri segnali: Il mio futuro dipende dall'Inter | Gli scenari e i piani nerazzurri; Il mercato dei dirigenti. Catellani e il rischio che l’Inter torni alla carica. I nerazzurri stilano la lista per il settore giovanile.

Goretzka a zero e il ritorno di Stankovic: turbo mercato Inter. Sfida all’Arsenal e jolly recompraI motori tedeschi sono da sempre sinonimo di potenza e affidabilità. L’Inter, per il futuro, pensa a un quattro cilindri. Sin dal suo arrivo, Cristian Chivu ha immaginato una variazione sullo spartito ... tuttosport.com

Mercato Inter, il centrocampo nerazzurro è al centro di importanti valutazioni di mercato, con aggiornamenti cruciali su Calhanoglu e MkhitaryanMercato Inter, il centrocampo nerazzurro è al centro di importanti valutazioni di mercato, con aggiornamenti cruciali su Calhanoglu e Mkhitaryan La dirigenza nerazzurra dovrà affrontare nodi fondament ... calcionews24.com

Dal mercato sostenibile al rinnovamento della Pinetina: il piano di Oaktree per l'Inter che verrà x.com

Cds – Inter torna su un vecchio obiettivo di mercato. E un nuovo arrivo già partirà - facebook.com facebook