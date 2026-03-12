Lorenzo Spolverato compie un nuovo passo e cambia tutto

Lorenzo Spolverato ha annunciato un cambio importante nella sua carriera, segnando un nuovo inizio. La decisione è stata comunicata attraverso i suoi canali ufficiali, senza dettagli aggiuntivi sui motivi. Con questa scelta, l’attore si prepara a intraprendere una nuova strada professionale, lasciando alle spalle un passato di successi e progetti. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori.

Lorenzo Spolverato: quando il primo passo in passerella cambia tutto. Ci sono momenti nella vita di una persona che non fanno rumore, ma segnano una linea netta tra il "prima" e il "dopo". Per Lorenzo Spolverato quel momento è arrivato con una passerella, un paio di luci accecanti e il battito del cuore leggermente fuori ritmo. La sua prima sfilata da modello non è stata solo un debutto: è stata una dichiarazione silenziosa. Lorenzo ha sfilato per Falconeri, immortalando dei preziosi momenti vissuti durante la sua sfilata. La moda, per chi la osserva dal pubblico, è fatta di pochi minuti.