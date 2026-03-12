Le prime pagine di oggi

Oggi nelle prime pagine si parla del prezzo del petrolio, delle navi attaccate dall'Iran nello stretto di Hormuz e dell’intervento in corso. La situazione nel Golfo Persico si fa sempre più tesa, con le navi coinvolte che sono state colpite da attacchi e il mercato energetico che reagisce alle notizie. Le autorità stanno monitorando attentamente gli sviluppi e le decisioni prese nelle prossime ore.

Le notizie principali sulla guerra in Medio Oriente in apertura sui giornali di oggi sono l'aumento del prezzo del petrolio, con la minaccia iraniana di farlo salire fino a 200 dollari al barile, il piano dei paesi dell'Agenzia internazionale dell'energia per usare le riserve petrolifere per attenuare le conseguenze della guerra, le tre navi mercantili colpite nello stretto di Hormuz da attacchi iraniani, e l'intervento in parlamento della presidente del Consiglio Meloni per riferire sul conflitto. Qualche giornale segue invece la campagna sul referendum sulla magistratura per cui si voterà il 22 e il 23 marzo.