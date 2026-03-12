Gli automobilisti italiani si spostano in Slovenia per fare rifornimento, riempiendo lunghe code ai distributori lungo il confine. Qui, i prezzi di diesel e benzina sono notevolmente più bassi rispetto all’Italia, grazie alla riduzione delle accise decisa dalle autorità slovene. La situazione si ripete quotidianamente, con i veicoli che si susseguono in attesa di fare rifornimento a prezzi più convenienti.

Oltre il confine il diesel e la benzina costano pochissimo, dopo la riduzione delle accise decisa dalla Slovenia per attenuare i rincari causati dalla guerra L’aumento del prezzo dei carburanti dovuto alla guerra in Medio Oriente ha spinto moltissimi automobilisti italiani e austriaci a oltrepassare il confine per fare rifornimento in Slovenia. Qui, come in molti altri paesi, il costo base dei carburanti è cresciuto rispetto a prima della guerra, ma il prezzo finale è rimasto vantaggioso perché a partire dal 10 marzo il governo sloveno ha cercato di mitigare i rincari riducendo le accise, cioè le imposte pagate su ogni litro di carburante. Ai distributori che si trovano vicino al confine si sono create lunghe file di auto e mezzi arrivati per fare il pieno a prezzi convenienti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le lunghe code degli automobilisti italiani ai distributori sloveni

