Il 13 marzo 2026, alle 16.00, sulla rete di Canale 5, andrà in onda una nuova puntata della serie turca

Nuovi colpi di scena nella dizi turca di Canale 5. Nella puntata di venerdì 13 marzo, alle ore 16.00, un lavoro sospetto trascina Bahar e Ceyda in una situazione pericolosa, mentre Emre è sotto shock per una notizia. Le anticipazioni. Per Bahar, la protagonista de La forza di una donna, la tranquillità sembra sempre a un passo, ma puntualmente sfuma. Nella puntata in onda venerdì 13 marzo 2026 alle ore 16.00 su Canale 5, una decisione presa per necessità economica finisce per trascinare lei e Ceyda in una situazione molto più pericolosa del previsto. Tra una fuga improvvisa e rocambolesca, un lavoro dai contorni sospetti e nuove verità che emergono, gli equilibri tra i protagonisti della dizi turca diventano sempre più fragili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 13 marzo 2026: Kismet dà una notizia sconvolgente a Emre

