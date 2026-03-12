La denuncia di Gallina CittadinanzAttiva | Bonus asilo nido bloccato

Giovanni Gallina, rappresentante di CittadinanzAttiva, ha segnalato che il bonus per gli asili nido è attualmente bloccato, causando problemi sia alle famiglie che alle strutture educative. La situazione riguarda le difficoltà nell’erogazione di fondi previsti, che si sono interrotte senza una comunicazione ufficiale. La denuncia si concentra sui disagi derivanti da questa sospensione improvvisa.

Come referente di CittadinanzAttiva, Giovanni Gallina denuncia una situazione che sta creando gravi disagi alle famiglie e alle strutture educative. Da dicembre l'Inps ha bloccato l'erogazione del bonus asilo nido chiedendo improvvisamente alle strutture adeguamenti relativi a: percorsi pedagogici; iscrizione agli albi; requisiti amministrativi. Tutti adempimenti che normalmente si programmano all'inizio dell'anno educativo, non a metà percorso, quando bambini e famiglie hanno già avviato il servizio. Questo blocco rischia di mettere in difficoltà: le famiglie che contano sul contributo gli asili nido che garantiscono un servizio essenziale i lavoratori del settore educativo.