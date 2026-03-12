Juve Stabia-Carrarese sabato 14 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00 si disputa al Romeo Menti di Castellammare il match tra Juve Stabia e Carrarese, valido per il prossimo turno di Serie B. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate e sono attese in campo per questa partita. Sono disponibili quote e pronostici legati a questa sfida.

Nel programma del prossimo turno di Serie B c’é anche il match tra Juve Stabia e Carrarese, che si gioca sabato al Romeo Menti di Castellammare. Entrambe le squadre non vincono da diverso tempo e hanno bisogno di una reazione per riprendere il cammino per i rispettivi obiettivi. La Juve Stabia è ancora settima in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Juve Stabia-Carrarese (sabato 14 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Tutti gli aggiornamenti su Juve Stabia Carrarese sabato 14 marzo... Temi più discussi: Juve Stabia - Carrarese in Diretta Streaming | DAZN IT; La Carrarese studia le fragilità della Juve Stabia. Obiettivo: tornare a casa con punti-salvezza; Juve Stabia-Carrarese, al via la prevendita: tutte le info su biglietti e riduzioni; Serie B, verso Juve Stabia-Carrarese. Mister Calabro: Abbiamo già dimostrato di potercela giocare alla pari contro chiunque. Juve Stabia-Carrarese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie B BKT Juve stabia-Carrarese. Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Arbitro e VAR del match. sport.virgilio.it Juve Stabia-Carrarese, al Menti sfida delicata per le Vespe: Abate cerca la svolta dopo cinque gare senza vittoriaLa giornata numero 30 del campionato di serie B vede la sfida di cartello tra Juve Stabia e Carrarese in terra campana. La classifica attualmente vede la Juve Stabia in zona playoff al settimo posto a ... ilgazzettinovesuviano.com Juve Stabia, Abate: "Niente alibi, contro la Carrarese voglio rabbia agonistica" - facebook.com facebook Juve Stabia, Abate verso la Carrarese: «Dobbiamo avere la bava alla bocca» x.com