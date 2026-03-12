Jil Sander Gilet maglia | nero scollo V e inserto felpa

Un gilet di Jil Sander in maglia nera con scollo a V e inserto in felpa è disponibile. L’articolo include anche un avviso di trasparenza riguardante link di affiliazione, con possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per l'acquirente. La descrizione si concentra sulle caratteristiche del capo e sulla presenza di note legate alle modalità di vendita online.

Tocco e trama: lana mista e inserto felpa. L'analisi tattile di questo gilet Jil Sander rivela un approccio sofisticato alla gestione dei materiali, dove la scelta della lana mista non è casuale ma funzionale all'estetica minimalista del brand. Il tessuto principale presenta una lavorazione a maglia con una distintiva trama verticale che conferisce al capo una struttura definita e visivamente allungante. Al tatto, questa superficie risulta solida ma non rigida, offrendo quella morbidezza caratteristica delle fibre naturali mescolate, tipica della produzione di alta gamma.