Jemoli | zona difensiva hard disk e vittoria contro Treviso

Nella serata di giovedì 12 marzo 2026, una trasmissione radiofonica ha analizzato le strategie difensive della Jemoli, evidenziando l’uso di uno hard disk per le riprese e i dettagli di una vittoria contro Treviso. Il programma ha approfondito gli aspetti tecnici e umani della squadra, offrendo uno sguardo sulla partita e sui protagonisti coinvolti.

La trasmissione radiofonica andata in onda nella serata di giovedì 12 marzo 2026 ha offerto uno spaccato tecnico e umano sulla realtà dello sport locale, focalizzandosi sulle dinamiche della Openjobmetis Varese. Matteo Jemoli, nel ruolo di vice allenatore, è stato l'ospite principale che ha illustrato i lavori svolti durante la pausa di campionato per ottimizzare il gioco d'attacco e le transizioni difensive. Strategia tattica e preparazione alla sfida contro Treviso. Il lavoro svolto nei giorni di riposo ha puntato su una pulizia del sistema offensivo, con l'obiettivo di ridurre gli errori nelle situazioni di sovrannumero. Nella difesa si è optato per l'inserimento di una zona specifica, scelta volta a stimolare i giocatori verso nuove modalità operative e a variare il ritmo di gara.