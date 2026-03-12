Inter news Bastoni ancora a parte | Atalanta a rischio

Da Appiano Gentile arrivano aggiornamenti preoccupanti sulle condizioni di Alessandro Bastoni, che continua a rimanere a parte negli allenamenti dell'Inter. La sua presenza in campo appare sempre più incerta per le prossime partite, mentre l'Atalanta potrebbe beneficiare di questa assenza. I dettagli sulle sue condizioni rimangono ancora poco chiari, ma la sua assenza si fa sentire nello stato di forma della squadra.

Inter news. Non arrivano buone notizie da Appiano Gentile per quanto riguarda le condizioni di Alessandro Bastoni. Anche nella seduta di allenamento odierna il difensore dell’Inter ha lavorato a parte rispetto al resto del gruppo, segnale che il problema fisico accusato nel derby non è ancora completamente rientrato. Bastoni continua infatti a fare i conti con il dolore alla tibia rimediato durante la partita contro il Milan, dopo un duro scontro con Adrien Rabiot. Un fastidio che, almeno per il momento, gli impedisce di allenarsi regolarmente con i compagni. Inter news, pronto Carlos Augusto. Con la partita contro l’Atalanta, in programma sabato allo stadio Meazza, sempre più vicina, la sua presenza diventa quindi incerta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

