Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN, ovvero il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, è stato aggiornato al 12 marzo 2026 e si attesta a 0,1436 euro per chilowattora. La variazione oraria e l’andamento del valore sono stati riportati in modo preciso, offrendo un quadro chiaro della situazione attuale del mercato elettrico nazionale.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 12 Marzo 2026 si attesta a 0,1436 €kWh. Analizzando la giornata precedente (11 Marzo 2026), si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo registrato è stato di 0,1277 €kWh (alle ore 3), mentre il massimo ha raggiunto 0,1661 €kWh (alle ore 20). Le ore più economiche sono risultate quelle notturne e della prima mattina (in particolare tra le 2 e le 5), mentre le fasce serali, tra le 19 e le 22, hanno segnato i picchi di prezzo più elevati. Questo andamento riflette la tipica dinamica della domanda elettrica, con consumi più bassi nelle ore notturne e un incremento nelle ore serali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

