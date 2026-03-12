Il decreto Sicurezza è un assalto alla Costituzione Si vuole arrivare allo Stato di polizia Il dossier dei Giuristi Democratici

Un gruppo di giuristi ha definito il decreto Sicurezza come un attacco alla Costituzione, affermando che mira a instaurare uno Stato di polizia. Hanno annunciato l’intenzione di presentare una pregiudiziale di costituzionalità e di valutare un ricorso alla Corte Costituzionale. La posizione si riferisce alle recenti misure introdotte dal governo e alle possibili implicazioni costituzionali.

“Siamo pronti a presentare una pregiudiziale di costituzionalità e valutare un ricorso alla Consulta”. I senatori di Alleanza Verdi Sinistra, Peppe De Cristofaro e Ilaria Cucchi non vanno tanto per il sottile. D’altronde, il dl Sicurezza voluto dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in vigore da quasi un mese, è stato definito un “assalto alla Costituzione” dagli stessi Giuristi Democratici, che in un dossier di tredici pagine presentato oggi in Senato e distribuito alla stampa insieme a una copia della Carta, elencano tutti i punti critici del provvedimento e parlano esplicitamente di una “escalation autoritaria” nelle politiche sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

