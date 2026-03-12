Guida | Saint Laurent Camicia Faille

Nel panorama della moda maschile di lusso, la scelta del tessuto definisce spesso l'intera percezione del capo. La camicia Saint Laurent in questione si distingue per l'utilizzo del faille misto lana, una combinazione che trascende il semplice abbigliamento quotidiano per entrare nel regno dell'eleganza strutturata. Il termine "faille" indica un tessuto caratterizzato da coste trasversali sottili, un effetto visivo che conferisce al capo una profondità ottica immediata.