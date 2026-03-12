La gonna ‘Multiflex’ di Courrèges ripropone uno stile che richiama gli anni ’60, ma si inserisce anche nelle tendenze di moda attuali. La presenza di elementi distintivi e materiali innovativi rende il capo riconoscibile e versatile, adatto a diversi look. La collezione attuale include questa gonna come uno dei modelli più discussi, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Vinile e bottoni: perché la ‘Multiflex’ è un’icona intoccabile. La gonna Courrèges ‘Multiflex’ si distingue immediatamente per l’uso del vinile, un materiale che conferisce al capo quell’estetica futuristica tipica del brand. Questa scelta di materiale non è casuale; il vinile offre una finitura lucida e resistente che evoca lo spirito anni ’60, rendendo il pezzo un vero e proprio simbolo dello stile retro-futurista. Courreges Gonna 'Multiflex' Il dettaglio della chiusura frontale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gonna Courrèges ‘Multiflex’: stile anni ’60 o moda attuale?

