Givenchy Polo Ricamo | Eleganza discreta o investimento?

Il nuovo modello di polo Givenchy Ricamo ha attirato l’attenzione per il suo design semplice e raffinato. La maglietta presenta dettagli ricamati e una vestibilità classica, ideali per chi cerca un capo versatile. È disponibile in diverse taglie e colori, e viene proposto a un prezzo che varia a seconda delle collezioni e dei rivenditori ufficiali.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco del Piquet: tra tradizione e modernità nel design Givenchy La scelta del tessuto cotone piquet non è un dettaglio casuale, ma rappresenta il fondamento stesso dell'identità di questo capo. Il piquet si distingue per la sua struttura a maglie aperte, che conferisce al tessuto una superficie leggermente ruvida e tridimensionale, offrendo una resistenza strutturale superiore rispetto ai tessuti lisci standard.... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Givenchy Polo Ricamo: Eleganza discreta o investimento? Articoli correlati Leggi anche: Givenchy Polo ‘placket’: Eleganza discreta o fastidio? Leggi anche: Kiton Gilet Cashmere/Seta: Eleganza discreta o spreco?