Giovani voci contro la violenza dalle scuole della montagna un messaggio che parla agli adulti

Nel territorio della Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale è partito il progetto “Giovani voci contro la violenza”, un’iniziativa che coinvolge scuole e istituzioni locali. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sul tema della violenza di genere attraverso interventi rivolti ai giovani e agli adulti. L’iniziativa mira a sensibilizzare e prevenire comportamenti violenti, coinvolgendo direttamente le scuole della zona.

Prende il via nel territorio della Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale il progetto "Giovani voci contro la violenza – Parlare agli adulti per cambiare insieme", un percorso di sensibilizzazione e prevenzione dedicato al tema della violenza di genere che coinvolge scuole, istituzioni, servizi e cittadini in un lavoro di rete sul territorio. L'iniziativa è promossa dalla Comunità di Montagna con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e prevede otto incontri pubblici nei Comuni di Resiutta, Resia, Dogna, Tarvisio, Pontebba, Moggio Udinese, Malborghetto-Valbruna e Chiusaforte. Gli appuntamenti affronteranno diversi aspetti della violenza di genere, dal riconoscimento dei segnali precoci alla conoscenza dei servizi di supporto presenti sul territorio, fino al contrasto degli stereotipi e al tema della violenza economica.