Enrica Bonaccorti, nota personaggio televisivo, è deceduta oggi, giovedì 12 marzo 2026, all’età di 76 anni. La notizia è stata confermata dall’agenzia di stampa Adnkronos e ripresa da vari quotidiani nazionali nelle stesse ore. La giornalista e conduttrice era conosciuta nel mondo dello spettacolo e le sue ultime ore sono state raccontate da fonti vicine a lei.

Personaggi Tv, Enrica Bonaccorti è morta oggi, giovedì 12 marzo 2026, a 76 anni. La notizia è stata diffusa da Adnkronos e rilanciata nelle stesse ore da diverse testate nazionali. La conduttrice era malata da tempo: combatteva contro un tumore al pancreas, condizione che negli ultimi mesi aveva scelto di raccontare pubblicamente, aggiornando il pubblico sul percorso terapeutico e sulle sue condizioni. Nelle ultime ore la conduttrice si trovava a Roma, circondata dai familiari. Accanto a lei, fino alla fine, è rimasta la figlia Verdiana. Solo poche settimane fa, il 12 febbraio, era apparsa in televisione nel programma “La volta buona”, tornando a parlare della malattia e delle cure. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Fino all'ultimo". Enrica Bonaccorti, le ultime ore: com'è morta e chi c'era al suo fianco

