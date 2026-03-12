Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 12 marzo 2026

Oggi sono state estratte le combinazioni vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri sono stati annunciati in diretta su Today, aggiornando i giocatori sulle ultime novità di questa giornata. Le estrazioni si sono svolte questa mattina e i risultati sono disponibili per chi desidera verificare le proprie schedine.

Secondo concorso e secondo appuntamento con la fortuna della settimana: le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 12 marzo 2026, in diretta su Today. Numeri vincenti e quote in tempo reale: il jackpot in palio per il '6' è di 132.9 milioni di euro Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, giovedì 12 marzo 2026, in diretta su Today. Chi vincerà il jackpot da oltre 130 milioni? Siamo arrivati al secondo concorso della settimana: tra poco, a partire dalle ore 20, seguiremo in tempo reale il concorso di stasera e conosceremo insieme i numeri fortunati del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto. 🔗 Leggi su Today.it

