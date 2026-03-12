Ecosistema tecnologico oltre il PC Multiple Business Engines Strategy e focus su IA per le PMI

Durante il cinquantesimo anniversario, Acer ha presentato il suo nuovo ecosistema tecnologico che va oltre il PC tradizionale, puntando su una strategia di più motori di business e un focus particolare sull’intelligenza artificiale rivolta alle piccole e medie imprese. L’evento si è svolto nel Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, coinvolgendo rappresentanti dell’azienda e del settore tecnologico.

(Tecnologia) - La celebrazione del cinquantesimo anniversario di Acer, svoltasi nella cornice storica del Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano, non ha rappresentato solo un traguardo temporale, ma il consolidamento di una metamorfosi strategica. Acer EMEA evolve oggi da produttore di hardware a fornitore di infrastrutture digitali integrate, adottando una "Multiple Business Engines Strategy" capace di generare valore oltre la ciclicità del mercato dei personal computer. I dati del 2025 confermano l'efficacia di questa diversificazione: i ricavi globali hanno raggiunto gli 8,50 miliardi di dollari (+4,1% rispetto al 2024), con le attività non legate a PC e display che pesano ora per il 32,2% del totale.