Dsquared2 Twiggy | Denim usato strappi e stile rock

Dsquared2 presenta la collezione Twiggy, caratterizzata da capi in denim usato con dettagli di strappi e un’estetica rock. I pezzi includono giacche, jeans e altri capi realizzati con tessuti dal look consumato, riflettendo uno stile ribelle e informale. La linea si rivolge a chi preferisce un look deciso e originale, con un’attenzione particolare ai dettagli di usura e personalizzazione.

Il modello Twiggy di Dsquared2 rappresenta un caso studio affascinante nell'evoluzione del denim moderno, dove l'estetica rock non è solo uno slogan di marketing ma una scelta progettuale radicale. L'aspetto visivo immediato colpisce per la sua audacia: si tratta di un jeans in denim blu medio che rifiuta la perfezione industriale a favore di un aspetto vissuto e grezzo.