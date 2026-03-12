Un nuovo film di Game of Thrones è in fase di sviluppo, con Aegon I Targaryen come protagonista, il fondatore della dinastia che ha conquistato Westeros. La pellicola mira a portare la storia di questa figura storica sul grande schermo, ampliando così l’universo narrativo già noto ai fan della serie. La produzione si prepara a svelare aspetti inediti di un’epoca cruciale per i continenti di Westeros e Essos.

Prepariamoci! Aegon I, fondatore della dinastia Targaryen, conquisterà Westeros sul grande schermo, in un film di Game of Thrones, che espanderà la saga fuori dalla tv. All'inizio erano voci, poi è arrivato un articolo dell'Hollywood Reporter che, non si è limitato a confermare l'esistenza di questo progetto, ma ha anche sottolineato che avrà la stessa portata del mega - blockbuster Dune (2021). La notizia si porta dietro anche una sorta di prologo, quasi un dietro le quinte: qualche mese fa, Warner Bros. e HBO si sono sfidate con due versioni rivali della sceneggiatura, ma sembra che sia già emerso un vincitore. Entrambe le... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cosa sappiamo sul film di Game of Thrones e perché è importante anche al di là della saga

