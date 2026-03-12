Commessa madre separata discriminata nei turni

Una dipendente, madre separata, ha subito discriminazioni nei turni di lavoro presso Karl Lagerfeld Italia II srl, azienda del noto marchio di moda. La donna ha riferito di essere stata esclusa da alcuni turni e trattata in modo diverso rispetto ad altri colleghi. La società è stata condannata in seguito a un procedimento legale avviato dalla dipendente.

La Karl Lagerfeld Italia II srl, società del noto marchio della moda, è stata condannata dal Tribunale del Lavoro "per discriminazione indiretta " nei confronti di una donna che lavorava "part time" come commessa nel punto vendita di un outlet e, in quanto madre separata di una bambina di 8 anni, lamentava la "incompatibilità degli orari praticati dall'azienda con le sue esigenze familiari", non avendo "aiuti" dalla famiglia, né possibilità economiche per "pagare una baby sitter". Al termine della causa in primo grado, patrocinata dalla Filcams Cgil, la giudice Sigismina Rossi nella sentenza spiega che la donna aveva fatto presente di "non...