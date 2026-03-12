Verdiana Bonaccorti, figlia della nota conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti, ha deciso di usare il cognome materno anziché quello paterno. La scomparsa di Enrica Bonaccorti, avvenuta oggi a 76 anni, ha attirato l’attenzione sulla scelta di Verdiana di mantenere vivo il nome della madre. Nei mesi precedenti, Enrica aveva fatto ritorno pubblicamente sulla scena dopo un periodo di silenzio.

Quando Enrica Bonaccorti, scomparsa oggi a 76 anni, uscì da mesi di silenzio per annunciare pubblicamente la propria malattia alla fine dello scorso anno, al suo fianco c’era la figlia Verdiana Bonaccorti, una figura assai riservata ma sempre vicina alla madre nel momento più delicato della sua vita. La storia familiare di Verdiana è segnata dalla scelta profonda di cancellare il cognome paterno e di adottare per sé solo quello materno. Verdiana Bonaccorti è nata a Roma il 24 settembre 1974. Giornalista pubblicista dal 2003, ha scelto un percorso professionale lontano dalla notorietà della madre Enrica, costruendo una carriera riservata ma articolata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi è Verdiana Bonaccorti, e perché ha scelto di portare il cognome della mamma Enrica al posto di quello paterno

