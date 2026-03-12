Chainsaw Man il CEO di MAPPA ammette che il film è | Impossibile da replicare andremmo in bancarotta

Il CEO di MAPPA ha dichiarato che il film di Chainsaw Man dedicato all’arco di Reze è “impossibile da replicare” e che tentare di farlo porterebbe alla bancarotta. Dopo una prima stagione che aveva diviso i fan, l’arrivo di questa pellicola ha trasformato le aspettative e la percezione generale del progetto, influenzando anche le prospettive future della serie anime.

Dopo una prima stagione che aveva diviso il pubblico, l'arrivo del film dedicato all'arco di Reze ha cambiato completamente la percezione del progetto (e il futuro della saga anime). Il CEO di MAPPA, Manabu Otsuka, ha definito Chainsaw Man - Reze Arc un progetto unico difficilmente replicabile. Il film ha richiesto un livello di dedizione straordinario, mentre lo studio riflette ora su quale formato scegliere per il prossimo arco dell'anime. Un film irripetibile: la visione dietro l'arco di Reze Secondo Manabu Otsuka, CEO dello studio MAPPA, la realizzazione di Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze rappresenta qualcosa di estremamente raro nel panorama dell'animazione contemporanea.