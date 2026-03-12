Btp marzo 2033 | domanda triplica rendimento al 3,34%

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha portato a termine con successo la quarta tranche del Btp a scadenza marzo 2033, con una domanda che è triplicata rispetto all’offerta. Il rendimento lordo di questa tranche si attesta al 3,34 per cento. La richiesta degli investitori ha superato di molto le aspettative, portando a una forte adesione al titolo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha completato con successo il collocamento della quarta tranche del Btp a scadenza marzo 2033, registrando un rendimento lordo superiore al 3,3%. L’asta svoltasi giovedì 12 marzo 2026 ha una domanda di oltre 3,76 miliardi di euro per un’emissione prevista di 2,5 miliardi, garantendo una copertura robusta. Il prezzo di aggiudicazione si è attestato sul 99,02, fissando il rendimento netto intorno al 2,929% dopo le tasse. Questo risultato conferma l’interesse sostenuto degli investitori verso il debito sovrano italiano nel medio termine, nonostante i tassi di mercato in evoluzione. La dinamica dell’asta e la risposta del mercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

