Borriello Camicia Cotone ‘falso Unito’ | Cosa sapere prima…

Una nuova camicia in cotone chiamata “falso unito” è stata annunciata da Borriello. La pubblicazione include anche un avviso di trasparenza che segnala la presenza di link di affiliazione e la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi collegamenti. La notizia si concentra sulla descrizione del prodotto e sull'informativa di affiliazione.

Il segreto del 'falso unito': come il cotone Borriello resiste al lavaggio. L'analisi visiva della camicia Borriello rivela una trama fine e compatta che definisce il tessuto "falso unito". Questa tecnica tessile, pur non essendo un vero tessuto unito (che è privo di fili di colore diverso), offre una struttura solida che imita la solidità dei tessuti più costosi. La chiave risiede nella densità della tessitura: i fili sono così ravvicinati da creare una superficie liscia che riduce drasticamente la formazione di rughe rispetto ai tessuti a trama aperta.