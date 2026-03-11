Vanina 2 streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Stasera, mercoledì 11 marzo 2026, su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Vanina 2, la serie che racconta le vicende della vicequestore di Catania interpretata da Giusy Buscemi. La puntata sarà disponibile anche in streaming su piattaforme online per chi preferisce seguire la trasmissione da casa. La serie è molto seguita e questa nuova puntata si presenta come un evento televisivo.

Questa sera, mercoledì 11 marzo 2026, su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Vanina 2, la popolare serie sulla vicequestore di Catania interpretata da Giusy Buscemi. Ma dove vederla in tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni. Appuntamento questa sera, 11 marzo 2026, su Canale 5 alle ore 21.40 con la seconda puntata. Non solo tv. Se non siete a casa potete recuperare la serie in streaming e on demand su Mediaset Infinity. Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming Vanina 2, ma quante puntate sono previste? Appuntamento in prima visione su Canale 5 dal 4 marzo 2026 alle ore 21.40 per quattro puntate. Ecco la programmazione completa.