Registrazione 11 marzo: il ritorno di Elisabetta Gigante e i retroscena su Sebastiano. La registrazione di Uomini e Donne dell’11 marzo ha regalato diversi colpi di scena, tra ritorni inattesi, confronti accesi e momenti di forte tensione in studio. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni del blogger Lorenzo Pugnaloni, uno dei primi momenti della puntata è stato dedicato al ritorno di Elisabetta Gigante, che aveva lasciato il programma qualche registrazione fa. La dama ha raccontato di aver mantenuto contatti con Sebastiano Mignosa dopo l’uscita dal dating show. Tuttavia, il bilancio di questo periodo non è stato positivo: Elisabetta ha spiegato di considerare quella frequentazione tempo perso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, scoppia il caos tra il ritorno di Elisabetta Gigante e il doppio bacio di Sara Gaudenzi

