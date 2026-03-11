Un ’Giardino delle Rimembranze’ dove disperdere le ceneri dei cari

Ora anche a Camposanto c’è il " Giardino delle Rimembranze ". Il piccolo Comune della Bassa è il primo in provincia di Modena ad avere riservato all’interno del cimitero del capoluogo questo spazio dedicato alla memoria, al raccoglimento e al ricordo dei propri cari che, dopo la morte, sono stati cremati. Questo luogo di conservazione degli affetti è stato inaugurato alla presenza della sindaca Monja Zaniboni, del parroco don Mattia Maciolek, che ha benedetto il luogo, accompagnando questo momento con una riflessione sul valore umano e spirituale della memoria, e altri rappresentanti dell’amministrazione e delle associazioni di volontariato.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

