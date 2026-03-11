Stramilano UICI Lecco | Camminata al buio per imparare a vedere davvero Un' esperienza di empatia e consapevolezza

Il 3 maggio, in occasione della Stramilano, la Sezione territoriale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lecco organizza una camminata al buio, invitando i partecipanti a sperimentare come ci si orienta senza vedere. L'evento mira a far comprendere le difficoltà quotidiane di chi ha problemi di vista attraverso un'esperienza pratica di empatia e consapevolezza.

Il prossimo 3 maggio, in occasione della Stramilano, la Sezione territoriale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lecco invita tutti a mettersi letteralmente nei panni di una persona cieca.