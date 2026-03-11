Strade e viabilità a Faenza Liverani Area Liberale | Asfalti deteriorati serve un intervento urgente

A Faenza, i rappresentanti dell’Area Liberale segnalano lo stato precario di alcune strade e asfalti, sottolineando la necessità di interventi immediati per migliorare la viabilità cittadina. La discussione sulla manutenzione delle vie si accende a pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, facendo emergere le criticità legate al manto stradale di alcune zone della città.

A pochi mesi dalle elezioni comunali, la campagna elettorale a Faenza si scalda e a tornare oggetto di discussione sono le condizioni del manto stradale di alcune zone della città. “Continuano ad arrivarci numerose segnalazioni da parte di cittadini e lavoratori sulla grave situazione di degrado. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

