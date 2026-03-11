Servizio civile universale 2026 le opportunità tra Novara e Vco | domande entro l’8 aprile

Fino alle 14 di martedì 8 aprile è possibile presentare le domande per il nuovo bando del Servizio civile universale 2026. Il programma offre ai giovani tra i 18 e i 29 anni l’opportunità di dedicare un anno a attività di utilità sociale presso enti pubblici e organizzazioni del terzo settore, con particolare attenzione alle aree di Novara e del Vco.

Anche sul territorio tra Novara e Vco le opportunità sono numerose. I posti disponibili sono distribuiti tra diversi progetti e realtà locali: Comuni, cooperative sociali, associazioni, biblioteche, musei e servizi socio-assistenziali. Il servizio dura 12 mesi, con un impegno medio di 25 ore settimanali su cinque giorni e un assegno mensile di 519,47 euro. Durante l’anno i volontari partecipano anche a percorsi di formazione e, negli ultimi mesi, a un’attività di tutoraggio pensata per accompagnarli nella ricerca di lavoro. Il Servizio civile universale è uno dei principali strumenti di politica giovanile in Italia. L’obiettivo è offrire ai giovani un’esperienza di partecipazione civica e allo stesso tempo sviluppare competenze utili per il futuro professionale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

