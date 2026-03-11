Segreti di famiglia 3 replica puntata 11 marzo in streaming | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 11 marzo, va in onda in streaming la nuova replica di Segreti di famiglia, la soap turca trasmessa da Mediaset. Nella puntata, Efe organizza una visita alla Torre della Fanciulla per Tugce, durante la quale i due discutono del loro matrimonio e dei progetti futuri. La scena si svolge tra i due protagonisti, con un momento dedicato alla conversazione e alla condivisione.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 11 marzo – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Efe prepara un'altra sorpresa per Tugce: una visita alla Torre della Fanciulla, in cui i due hanno modo di parlare del loro matrimonio e dei progetti futuri. Una psicologa spiega a Ceylin come i sintomi manifestati dai bambini siano, in realtà, espressione di un malessere collettivo, indotto dai comportamenti violenti dell'insegnante Nuray nei loro confronti. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 89 in replica streaming.

