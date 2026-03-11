Rose Villain incinta | l’annuncio della gravidanza su Instagram

La cantante Rose Villain ha annunciato sui social di essere in gravidanza attraverso un video pubblicato su Instagram. Nel filmato, si vede la cantante camminare sulla spiaggia, e in un secondo momento si volta mostrando il pancino. Il post ha ricevuto una grande attenzione da parte dei follower, che hanno commentato l’evento. La cantante non ha fornito altri dettagli oltre all’annuncio.

Con un bellissimo annuncio in un video post di Instagram, la cantante Rose Villain annuncia ai suoi follower la prima gravidanza: Rose Villain è incinta! Un video che inizia con la cantante di spalle mentre passeggia su una spiaggia e poi, voltandosi, mostra un bellissimo pancino. Da qui si susseguono clip video che ripercorrono i momenti più importanti di Rose e suo marito: dal momento della scoperta con il test di gravidanza fino all’annuncio alle persone più vicine alla coppia. Un video unico che racchiude le promesse per la creatura che porta in grembo. La canzone scelta per questo annuncio è “ Tuttaluce “, nuovo singolo di Rose Villain... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Rose Villain incinta: annuncio shock!

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Rose Villain, il suo compagno e il suo pancione - facebook.com facebook

Rose Villain incinta: l'annuncio con tanto di canzone per il figlio insieme al compagno (il produttore Sixpm) x.com