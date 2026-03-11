Ranking UEFA il crollo dell’Atalanta complica i piani dell’Italia | la situazione

L’Atalanta ha subito una pesante sconfitta nel recente ranking UEFA, un risultato che rischia di compromettere la posizione dell’Italia nel sistema di qualificazione alla Champions League. La sconfitta della squadra bergamasca ha influito sulla classifica, riducendo le possibilità di mantenere il quinto posto supplementare. La situazione attuale può avere ripercussioni sulla partecipazione italiana alla prossima competizione europea.

Ranking UEFA, la pesante sconfitta subita dai bergamaschi mette a rischio il quinto posto supplementare per la prossima Champions. Il verdetto del campo alla New Balance Arena non ha lasciato spazio a interpretazioni, ma ha anche scagliato un duro colpo alle ambizioni del calcio italiano nel panorama continentale. Il 6-1 con cui il Bayern Monaco ha travolto l' Atalanta nell'andata degli ottavi di finale di Champions League rappresenta un ostacolo quasi insormontabile non solo per la squadra orobica, ma per l'intero sistema nazionale. La débâcle interna della Dea rende infatti estremamente tortuosa la strada che porta alla conferma dello slot aggiuntivo per la massima competizione europea del prossimo anno.

