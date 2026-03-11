Per far vedere ai miei colleghi milanesi che terra meravigliosa è il Salento

Un volontario della Croce Bianca di Milano, originario del Salento, ha deciso di dedicare del tempo durante un trasferimento da Milano a San Donaci per tornare a respirare l’aria di mare che lo ha sempre accompagnato. La sua visita a Santa Cesarea Terme è stata un’occasione per condividere con i colleghi milanesi le bellezze della regione in cui è cresciuto.

SANTA CESAREA TERME - “Sono un volontario della Croce Bianca di Milano di origine salentina e, in occasione di un trasferimento da Milano a San Donaci, ho preso un po' di tempo per riassaporare l'aria di mare a me tanto cara. La foto che vi mando è stata scattata lungo la litoranea che da Santa Cesarea Terme porta a Otranto: mi farebbe piacere vederla pubblicata per far vedere ai miei colleghi milanesi che terra meravigliosa che è il Salento”. A scriverci è il nostro lettore Francesco Dell'Abate. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo redazione@lecceprima. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

