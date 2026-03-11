Palm Angels Cappotto Palma | Design Vestibilità e Valore

Un nuovo cappotto della linea Palm Angels, il modello Palma, si presenta con un design accurato e una vestibilità studiata per adattarsi a diverse silhouette. L’articolo include dettagli che ne evidenziano la qualità e lo stile, e viene proposto con un sistema di link di affiliazione. Chi acquista può utilizzare questi collegamenti per effettuare ordini, senza dover sostenere costi extra.

Il codice Palma: tra streetwear iconico e lusso accessibile. Il cappotto Palm Angels si posiziona come un oggetto di desiderio all'interno dell'universo dello streetwear di lusso, dove il valore percepito deriva dalla potenza del brand più che dalla complessità artigianale del singolo capo. Palm Angels Cappotto ricamo palma La silhouette presenta una struttura doppiopetto che conferisce al capo un'aria formale e strutturata, ma la vestibilità reale è definita da linee ampie che permettono di sovrapporre strati senza vincolare il movimento, bilanciando l'estetica classica con la comodità urbana.