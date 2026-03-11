Olimpia-Tel Aviv organizzato il dispositivo di sicurezza | servizi di vigilanza e controlli attivi

Per la partita di basket tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, prevista il 13 marzo all'Allianz Cloud di Milano, è stato predisposto un dispositivo di sicurezza che comprende servizi di vigilanza e controlli attivi. La partita si svolgerà nell’ambito dell’Eurolega 20252026. Le autorità hanno organizzato le misure necessarie per garantire l’ordine durante l’evento.

In occasione della partita di basket tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, in programma il prossimo 13 marzo all'Allianz Cloud di Milano e valevole per l'Eruolega 20252026, è stato definito il dispositivo di sicurezza. La decisione è stata presa in occasione del Comitato provinciale per.