Un’inchiesta internazionale ha scoperto che i lavoratori in Kenya analizzano filmati privati degli utenti tramite gli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta. Questi dispositivi, prodotti dall’azienda Meta, permettono di registrare e condividere contenuti in tempo reale. Secondo le indagini, gli impiegati si occupano di esaminare le immagini raccolte, senza specificare se ci siano state violazioni di privacy o come siano state utilizzate queste registrazioni.

Un’inchiesta internazionale ha messo in luce le pratiche di addestramento dell’intelligenza artificiale dietro gli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta, rivelando che lavoratori in Kenya analizzano filmati privati degli utenti. La questione tocca direttamente il cuore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e solleva interrogativi sul consenso informato richiesto dall’AI Act europeo. Mentre le autorità svedesi, americane e britanniche aprono indagini, il dibattito si sposta dalla tecnologia al valore umano nascosto dietro l’algoritmo. La collaborazione tra EssilorLuxottica e Meta Platform ha prodotto dispositivi che registrano la realtà attraverso una lente digitale, ma ciò che avviene dietro le quinte del processo di apprendimento delle macchine è diventato improvvisamente visibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Occhiali Meta: lavoratori keniani vedono la tua vita privata

Temi più discussi: I video fatti con gli occhiali di Meta possono essere visti da persone esterne; I video dei Ray-Ban Meta (anche quelli intimi) sono stati visionati da annotatori umani in Kenya; I Ray-Ban di meta ti spiano: momenti intimi finiscono sugli schermi in Kenya; Ray-Ban Meta, video privati visionati da lavoratori in Africa: avviata una causa collettiva.

