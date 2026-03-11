Molte persone commettono l’errore di riempire troppo la padella quando si prepara la frittura, senza rendersi conto che questo comporta un drastico calo della temperatura dell’olio. Questo sfortunato errore, frequente tra gli appassionati di cucina casalinga, compromette la riuscita del piatto e rende la frittura meno croccante. È un problema diffuso che si ripete in molte cucine domestiche.

L’ errore più comune che rovina la frittura casalinga è l’ eccessivo riempimento della padella, un gesto che causa il crollo immediato della temperatura dell’olio. Quando il calore scende sotto la soglia critica, il cibo smette di dorarsi e inizia ad agire come una spugna, assorbendo il grasso anziché respingerlo. Per ottenere una croccantezza professionale è indispensabile cuocere pochi pezzi alla volta, garantendo stabilità termica all’intero processo. La cucina è, a tutti gli effetti, una questione di chimica e fisica applicata. Nel momento in cui un alimento viene immerso nell’olio bollente, avviene una reazione fondamentale: l’umidità superficiale evapora istantaneamente, creando una barriera di vapore che impedisce all’olio di penetrare. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - "Non riempire mai tutta la padella". L'errore che rovina la frittura: ecco perché a casa viene sempre molla

