Networking e nuove frontiere del lavoro | un incontro per i liberi professionisti

Un evento si è svolto per liberi professionisti interessati a scoprire le opportunità offerte dal networking e dalle nuove modalità di lavoro. L’incontro ha riunito professionisti che operano in autonomia e desiderano approfondire le possibilità di sviluppo nel territorio appenninico tosco-romagnolo. Durante la giornata, sono stati affrontati temi legati alle relazioni professionali e alle strategie di crescita individuale.

Un momento di confronto, conoscenza e networking dedicato a chi lavora in autonomia e vuole investire sul territorio appenninico tosco-romagnolo. Giovedì 19 marzo, dalle 18, il bar Amarcord di Rocca San Casciano ospiterà "Geografie del lavoro libero", un incontro rivolto principalmente a liberi professionisti ma anche artigiani, commercianti e a chiunque sia interessato a creare nuove connessioni professionali locali.L'iniziativa nasce nell'ambito delle attività di "Vivace – Cisl Felsa", realtà che promuove reti tra professionisti e lavoratori autonomi, con l'obiettivo di rafforzare collaborazioni e sinergie nei territori. L'appuntamento è stato ideato da Federica Ricci e vuole rappresentare una piccola vetrina locale per favorire lo scambio di idee, contatti e opportunità di crescita.