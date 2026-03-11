Martine Rose lancia i pantaloni ‘rolled waistband tailored’ in verde, un capo che si distingue per il taglio sartoriale e la vita elasticizzata con risvolto. L’articolo include un avviso di trasparenza riguardo a link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi link.

Il punto di partenza per comprendere il valore del pantalone 'Rolled Waistband Tailored' di Martine Rose risiede nel suo dettaglio costruttivo più audace: la vita risvoltata. Questa caratteristica non è un semplice orlo decorativo, ma l'elemento che definisce l'identità radicale del capo. La cintura interna, visibile grazie alla risvolatura, presenta una stampa testuale bianca che crea un contrasto immediato e potente contro il tessuto principale di colore bordeaux scuro.

Martine Rose Pantalone 'rolled Waistband Tailored': Verde…

