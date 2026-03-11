MAI SUCCESSO! CANALE 5 FA ENTRARE 4 VIP IN ANTICIPO AL GRANDE FRATELLO VIP

Il 13 marzo, per la prima volta, quattro vip sono entrati in anticipo nella Casa del Grande Fratello Vip grazie all’apertura anticipata dell’evento, che ha segnato il debutto dell’inedita formula Open House. La decisione di far entrare i concorrenti prima della data prevista ha creato scalpore tra i fan del reality, ma non sono stati forniti dettagli su chi siano i partecipanti o sulle modalità di questa anticipazione.

Per la prima volta " Grande Fratello Vip " debutta con un'inedita Open House. Venerdì 13 marzo apertura anticipata della Casa per 4 concorrenti. Si tratta di Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. Saranno loro i primi a scoprire i meandri della nuova Casa di "Gf Vip" e a fare le prove di convivenza. Il tutto fino alla partenza ufficiale del reality prodotto da Endemol Shine Italy, fissata per martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Sarà possibile seguire le vicende dei quattro concorrenti nelle finestre live disponibili sul sito di Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity, attraverso i social del programma e con clip in onda nei principali programmi della rete.