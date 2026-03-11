Le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine si concentrano sul blocco dello stretto di Hormuz e le sue ripercussioni sul prezzo del petrolio. Si parla anche della posizione dei paesi europei che si oppongono alla partecipazione a determinate iniziative. Questi sono i principali temi trattati nelle notizie di apertura delle testate giornalistiche di oggi.

Il blocco dello stretto di Hormuz, il prezzo del petrolio, i paesi europei contro la partecipazione russa alla Biennale, e il referendum sulla giustizia Le conseguenze sull’economia della guerra fra Israele e Stati Uniti e Iran sono in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, con l’aumento del prezzo del petrolio e delle tariffe energetiche e le ipotesi di azioni militari per garantire il traffico navale nello stretto di Hormuz, attraverso il quale passa gran parte del petrolio e del gas naturale estratto dai paesi del golfo Persico. Qualche giornale invece segue le notizie sulla giustizia, con la campagna per il referendum sulla magistratura e le polemiche per le dichiarazioni della capa di gabinetto del ministero della Giustizia Bartolozzi e sulla vicenda della “famiglia nel bosco”. 🔗 Leggi su Ilpost.it

