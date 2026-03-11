La serie televisiva Le libere donne, con protagonista Lino Guanciale, è andata in onda su Rai 1 dal 10 marzo 2026. Sono state girate in diverse location italiane, tra Toscana e Lazio, permettendo di ammirare paesaggi e ambientazioni suggestive. La produzione si concentra sulla narrazione ambientata in queste zone e mostra le bellezze del territorio italiano.

Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” La serie Le libere donne, con protagonista Lino Guanciale, è arrivata su Rai 1 dal 10 marzo 2026. Ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, la fiction non solo racconta una storia intensa di coraggio e libertà, ma offre anche una panoramica su alcuni dei luoghi più suggestivi e meno conosciuti d’Italia. La storia si concentra sulla figura di Mario Tobino, uno psichiatra che combatte contro le rigide regole del manicomio di Magliano, in Toscana. In un contesto storico difficile, Tobino cerca di ridare dignità e ascolto alle donne internate, spesso ingiustamente, come la giovane ereditiera Margherita Lenzi. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Le libere donne: la serie Tv con Lino Guanciale esplora le meravigliose location italiane

Articoli correlati

Le Libere Donne, la serie tv con Lino Guanciale arriva su Rai1: trama, cast e quante puntate“Le Libere Donne” è il titolo della nuova serie tv in partenza su Rai1 con protagonista Lino Guanciale.

Una raccolta di contenuti su Lino Guanciale

Temi più discussi: Lino Guanciale è Mario Tobino ne Le libere donne; Le Libere Donne: debutta su Rai 1 la serie tv dedicata a Mario Tobino e girata in Toscana; Lino Guanciale psichiatra coraggioso, umano, imperfetto nella serie tv Le libere donne; Le libere donne: la nuova fiction Rai sul patriarcato, la cura e la follia della guerra.

'Le libere donne', la fiction Rai con Lino Guanciale: anticipazioni, quante puntate sono, perché taglierà Affari TuoiLino Guanciale torna su Rai Uno con Le libere donne, la miniserie ispirata al romanzo di Mario Tobino che racconta la vita nel manicomio di Maggiano durante la guerra. libero.it

Lino Guanciale è lo psichiatra umanista Mario Tobino nella fiction Le libere donneLe libere donne è una fiction ispirata al libro scritto dallo psichiatra che sfidò le regole repressive dei manicomi (durante la II Guerra Mondiale) ... iodonna.it

Mario Tobino, psichiatra e scrittore viareggino, dedicò la vita alle persone con malattie mentali e raccontò l’esperienza nei manicomi in libri celebri come Le libere donne di Magliano da cui è tratta la serie che vede protagonista Lino Guanciale. - facebook.com facebook