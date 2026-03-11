Durante le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue, il presidente del Senato Ignazio La Russa si è rivolto a due parlamentari con commenti considerati inappropriati e insulti. L’episodio si è verificato nel corso di una seduta del Parlamento, suscitando reazioni tra i presenti. La scena ha attirato l’attenzione dei media e ha generato discussioni sul comportamento dei rappresentanti istituzionali.

Nel giorno delle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue, il presidente del Senato Ignazio La Russa si è reso protagonista di alcuni commenti decisamente inappropriati nei confronti di due parlamentari. «Come si chiama quel coglione che continua a urlare?», ha chiesto a microfono aperto durante l’intervento di Antonio Nicita del Partito democratico. Per poi ironizzare: «Abbiamo apprezzato il suo commento». In precedenza, dopo che aveva finito di parlare senatore Ettore Licheri, esponente del Movimento 5 stelle, La Russa aveva già commentato, prendendolo di fatto in giro: « Interventone .». E non è finita qui: poco prima della replica di Meloni, mentre parlava Raffaele Speranzon (come lui di Fratelli d’Italia), sempre a microfono aperto si è lasciato sfuggire un « porca puttana ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Russa senza freni in Senato tra insulti e commenti sprezzanti: cosa è successo

Articoli correlati

“Ecco cosa sei!”. Bersani senza freni, insulti pesanti alla Meloni in diretta tvLe piazze italiane tornano a dividersi tra entusiasmo istituzionale e tensioni di piazza, all’indomani di un evento destinato a segnare il calendario...

Bizzarri contro La Russa: Fa il presidente del Senato perché siamo dei rinc...

Tutto quello che riguarda La Russa senza freni in Senato tra...

Temi più discussi: La Russa scatenato in Aula (a microfono aperto): Chi è quel cog*** che continua a urlare? – Video; Guerra senza freni: così la logica della forza porta a un mondo peggiore per tutti; La Russa, nuova gaffe in Senato: microfono aperto e l’insulto in Aula diventa virale. Il video; Trump: ' La guerra finirà molto presto'. Ma qual è la vera strategia del Presidente americano? L'analisi.

La Russa senza freni in Senato tra insulti e commenti sprezzanti: cosa è successoNel giorno delle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue, il presidente del Senato Ignazio La Russa si è reso protagonista di alcuni commenti decisamente inappropriati nei confronti ... msn.com

L'insulto di La Russa a microfono aperto: «Chi è quel cogl... che continua a urlare?». Poi arrivano le scuseDurante la seduta del 5 marzo, il presidente del Senato Ignazio La Russa si è lasciato andare a commenti sprezzanti nei confronti dei senatori dell’opposizione. Durante la seduta, infastidito dalle pr ... msn.com

Il presidente del Senato La Russa in Aula si è rivolto al parlamentare Nicita con un epiteto volgare: “Come si chiama quel cog*** che continua a urlare” Il parlamentare del Pd risponde in una nota: facebook

Nicita (Pd): “Insultato in aula da La Russa, Senato valuti sanzioni” x.com