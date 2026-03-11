Una sociologa ha commentato i dati recenti sui rapporti sociali, precisando che il termine

"I dati ci dicono qualcosa ma non necessariamente tutto. Sarebbe facile semplificare ma non va fatto: chi vive solo, non necessariamente è "solo"". Lo sottolinea Donatella Bramanti, professoressa ordinaria di Sociologia della Famiglia all' Università Cattolica del Sacro Cuore. A Milano oltre la metà delle famiglie è composta da una sola persona. Come legge questo dato? "Sicuramente indica una tendenza. Ma dobbiamo considerare più elementi: qual è la fascia di età di tutte queste persone? Sono compresi anche i vedovi, anche gli studenti che fanno "nucleo a sé" ma non in maniera permanente. Ci sono pure le coppie che non coabitano o che scelgono di non avere una convivenza stretta.

© Ilgiorno.it - La riflessione della sociologa: "“Solo“ non vuol dire senza legami ma i dati indicano una tendenza"

